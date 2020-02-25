Минское "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ принимает "Локомотив"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попытаются сегодня обыграть ярославский "Локомотив" в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начнется в 19.10.

"Зубры" находятся на последнем месте в Западной конференции, набрав за 60 противостояний (13 побед и 47 поражений) 37 баллов. Минчане проиграли последние пять встреч подряд.

Ярославский "Локомотив" располагается на шестом месте. Клуб за 60 матчей (33 виктории и 27 неудач) записал на свой счет 70 очков.

Лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 92 пункта в 60 встречах (44 победы и 16 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 91 балл, набранный в 60 матчах (43 виктории и 17 поражений).

После матча с "Локомотивом" подопечные Крэйга Вудкрофта 27 февраля сыграют на домашней арене против московского "Динамо".-0-