Минское "Динамо" уступило рижским одноклубникам и опустилось на последнее место в чемпионате КХЛ

Во время матча

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" в домашнем матче серии чемпионата КХЛ уступило одноклубникам из Риги - 1:2. Для подопечных Крэйга Вудкрофта это седьмое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Динамо (Рига) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Минск. 25 октября. "Минск-Арена", 14 525 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (57:39); Граньяни (А) – Еременко, Спунер – Шор – Принс; Готовец (К) – Евенко, А. Костицын (А) – Паре – Демков; Знахаренко – Павлович, А. Степанов – Ковыршин – Мартынов; П. Денисов – Крыскин, Дадонов – Китаров – Когалев.

"Динамо" (Рига): Салак; Алишаускас – Бартулис, Дарзиньш – Макмиллан – М. Редлихс; Маршалл – Мамчицс, Мейя – Берзишьн – Эштон; Берглунд – Сотниекс, Павлов – Джериньш – Липсберг; Маренис – Гиллис – Трасташенков; Балинскис, Батня.

Голы: 1:0 – 05:31 Ковыршин (А. Степанов, Граньяни), 1:1 – 14:22 Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан), ГБ, 1:2 – 38:00 Берзиньш.

Броски: 37-14.

Вбрасывания: 31-21.

Штраф: 8-10.

Минчане вышли на лед с высокой мотивацией одержать победу и прервать серию из шести поражений. Хозяева ледовой площадки начали с активного прессинга оппонентов. Это дало результат. Уже на 6-й минуте матча форвард "зубров" Евгений Ковыршин взял ворота рижан - 1:0. Гости попытались отыграться, увеличив скорости. Счет удалось сравнять нападающему Лаурису Дарзиньшу на 15-й минуте матча - 1:1.

Во втором периоде рижане активно простреливали ворота хозяев, но спасал голкипер "зубров" Юнос Энрот. Потом уже минчане стали теснить гостей. Несмотря на это под занавес двадцатиминутки шайбу в ворота "зубров" забросил форвард рижан Даниелс Берзиньш - 1:2.

В третьей двадцатиминутке гости пытались удержать преимущество. Подопечные Крэйга Вудкрофта напирали и простреливали вратаря "Динамо-Риги" Александра Салака, который сдерживал шквал бросков. На 58-й минуте матча минчане пытались сравнять счет, заменив голкипера на шестого полевого игрока, но безуспешно. Рижане грамотно выстроили оборону, не оставив никаких шансов - 2:1.

Следующий поединок "зубры" сыграют в "Минск-Арене" 27 октября против уфимского "Салавата Юлаева".-0-

Фото Сергея Шелега