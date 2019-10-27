Минское "Динамо" в домашнем матче серии чемпионата КХЛ проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" в домашнем матче серии чемпионата КХЛ проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). Для подопечных Крэйга Вудкрофта это восьмое поражений подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости активно начали встречу, с первых минут атакуя голкипера "динамовцев" Юнаса Энрота. После удачной контратаки счет на 3-й минуте матча открыл форвард "зубров" Андрей Степанов - 1:0. В последующие 4 минуты вратарь хозяев 9 раз спас свою команду от заброшенной шайбы. Минское "Динамо" успешно оборонялось до конца периода.

В середине второй двадцатиминутки нападающий "зубров" Артем Демков реализовал большинство и забросил шайбу в ворота оппонентов - 2:0. На 38-й минуте игры форвард уфимцев Александр Бурмистров попытался восстановить паритет сил - 1:2.

В начале третьего периода минское "Динамо" не смогло реализовать большинство. Уже на 53-й минуте матча нападающий "Салавата Юлавева" Никита Сошников кистевым броском поразил верхний угол ворот "зубров" и сравнял счет - 2:2. Уфимцы увеличили скорости, стараясь вырвать победу у "Динамо". В основное время команды не смогли выявить сильнейшего, в овертайме на 63 минуте матча ворота хозяев ледовой площадки взял форвард гостей Дмитрий Кугрышев - 2:3.

Следующий поединок "зубры" сыграют 30 октября в гостевом матче против челябинского "Трактора".-0-