Минское "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ попробует одолеть "Ак Барс"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются одержать победу в гостевом матче чемпионата КХЛ над казанским "Ак Барсом", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Противостояние начнется в 17.00.
"Динамо" разгромно проиграло в последнем матче московскому ЦСКА со счетом 1:8. На счету минчан 37 очков за 59 противостояний (13 побед и 46 поражений). "Зубры" находятся на последнем, 12-м месте в Западной конференции.
Казанский "Ак Барс" лидирует в Восточной конференции. В активе клуба 89 баллов, набранных в 59 матчах (42 виктории и 17 поражений).
Первое место в Западной конференции занимает московский ЦСКА, который набрал 92 пункта в 60 встречах (44 победы и 16 проигрышей).
После матча с "Ак Барсом" подопечные Крэйга Вудкрофта 25 февраля сыграют на домашней арене против ярославского "Локомотива".-0-