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13 февраля 2020, 08:44

Минское "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ попробует одолеть "Локомотив"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Чемпионат КХЛ-2019/2020"
Минское "Динамо" впервые в этом сезоне обыграло одноклубников из Риги в чемпионате КХЛ
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются одержать викторию в гостевом матче чемпионата КХЛ над ярославским "Локомотивом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противостояние начнется в 19.00.

"Динамо" одержало победу в последней игре над одноклубниками из Риги (2:1). Минчане записали на свой счет 37 очков за 55 противостояний (13 побед и 42 поражения) и находятся на предпоследнем, 11-м месте в Западной конференции.

Ярославский "Локомотив" находится на шестой позиции. У клуба в активе 64 очка в 56 матчах (30 викторий и 26 неудач).

Лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 86 пунктов в 56 встречах (41 победа и 15 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 83 балла, набранных в 55 матчах (39 викторий и 16 поражений).

После матча с "Локомотивом" подопечные Крэйга Вудкрофта 15 февраля сыграют на домашней арене против екатеринбургского "Автомобилиста".-0-

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