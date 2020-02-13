Минское "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ уступило "Локомотиву"

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня уступили в гостевом матче чемпионата КХЛ ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Локомотив - Динамо-Минск - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Ярославль. 13 февраля. "Арена-2000 Локомотив", 6 091 зритель.

"Локомотив": Коновалов; Кронвалль (К) - Савченко, Пяярви-Свенсон - Ландер - Кудрявцев; Марков - Накладал, Полунин - Ткачев - Да Коста; Черепанов - Осипов, Каюмов - Алексеев - Коваленко; Афанасьев - Денисенко, Ильенко - Свитов - Аверин.

"Динамо-Минск": Тэйлор; Евенко - Дерябин, А. Костицын (К) - Ковыршин - Стефанович; Граньяни - Еременко, Дроздов - Спунер - Демков, Готовец - Морроу, Принс - Паре - Когалев; Дадонов - Китаров - Павлович; П. Денисов, Грецкий.

Голы: 1:0 - 02:20 Ткачев (Ландер, Марков), ГБ, 2:0 - 19:04 Пяярви (Осипов, Ткачев), 3:0 - 26:38 Каюмов (Алексеев), ГБ, 3:1 - 51:08 Спунер (Еременко, Дроздов), 4:1 - 54:53 Коваленко (Каюмов, Алексеев).

Броски: 31-36.

Вбрасывания: 37-24.

Штраф: 8-8.

"Динамо" уже на первой минуте противостояния заработало удаление, чем тут же воспользовались игроки "Локомотива". Автором гола стал форвард Владимир Ткачев. После этого успеха хоккеисты хозяев продолжили теснить минчан. И за 56 секунд до первого перерыва нападающий ярославского клуба Магнус Пяярви-Свенссон во второй раз огорчил динамовского вратаря.

Во второй двадцатиминутке "Локомотив" взвинтил скорости. На 27-й минуте форвард хозяев Артур Каюмов довел счет до крупного - 3:0. До начала третьего периода цифры на табло не изменились.

В заключительной двадцатиминутке "железнодорожники" продолжили прессинговать своих оппонентов. Минчане же изредка отвечали короткими контратаками. На 53-й минуте противостояния нападающий "зубров" Райан Спунер "размочил" счет. Однако хозяева площадки тут же реабилитировались. Шайбу на свой счет записал Николай Коваленко, установивший окончательные цифры на табло - 4:1.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 15 февраля на домашней арене против екатеринбургского "Автомобилиста".-0-