Минское "Динамо" в матче с "Барысом" попытается прервать серию поражений в КХЛ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут матч домашней серии чемпионата КХЛ против нур-султанского "Барыса". Встреча на "Минск-Арене" начнется в 19:00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" разочаровали своих преданных болельщиков серией из пяти проигранных матчей. Последняя игра с нижегородским "Торпедо" (0:5) усилила пессимистические настроения как у регулярных посетителей "Минск-Арены", так и у болельщиков, предпочитающих следить за выступлениями любимой команды по телевизору. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает 10-е место после 18 встреч. Команда по-прежнему не может рассчитывать на помощь своего лучшего бомбардира Тему Пулккинена, который восстанавливается после травмы. Вместе с тем состав минчан пополнили Егор Гайнетдинов, Евгений Дадонов и Никита Крыскин. Из списка травмированных выведен защитник Павел Денисов. Вероятно, кто-то из них выйдет на лед уже сегодня.

У "Барыса", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка, в активе 26 очков по итогам 18 матчей. В Минск команда с самой надежной обороной Восточной конференции приедет в хорошем настроении. 20 октября казахстанский клуб победил в овертайме одну из сильнейших команд "Запада" подмосковный "Витязь" (3:2 ОТ).

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 35 очков в 20 матчах. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 30 пунктов в 19 играх.

После противоборства с нур-султанским "Барысом" подопечные Крэйга Вудкрофта 25 октября сыграют на "Минск-Арене" с рижским "Динамо". Завершится серия домашних матчей поединком против уфимского "Салавата Юлаева" 27 октября.-0-