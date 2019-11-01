Минское "Динамо" в овертайме уступило "Магнитке", это поражение стало для "зубров" 10-м подряд в чемпионате КХЛ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в овертайме магнитогорскому "Металлургу" в гостевом матче КХЛ со счетом 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1). Для "зубров" это десятое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева ледовой площадки с первых минут начали атаковать ворота минчан, взвинтив темп. "Зубры", в свою очередь, старались ловить оппонентов на ошибках. Форвард "Динамо" Дрю Шор в середине первого периода пробился сквозь оборону соперников и открыл счет. Но уже на 11-й минуте защитник "Металлурга" Андрей Береглазов забросил ответную шайбу в ворота Юнаса Энрота, а его почин тут же поддержал партнер по команде Деннис Расмуссен - 2:1.

Во второй двадцатиминутке динамовцы активизировались и постарались переломить ход игры. Форвард минчан Евгений Ковыршин на 37-й минуте матча удачно подставил клюшку на пятаке после броска Владислава Еременко от синей линии и восстановил равновесие - 2:2.

Третий период выдался напряженным. Хоккеисты обеих команд старались не рисковать, пытаясь найти бреши в обороне друг друга. Тем не менее выявить сильнейшего в основное время не получилось. В овертайме на 65-й минуте победную шайбу забросил форвард "Магнитки" Андрей Локтионов.

Завершится очередная гостевая серия минчан 3 ноября в Уфе встречей с "Салаватом Юлаевым".-0-