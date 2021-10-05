Минское "Динамо" встретится с "Ак Барсом" в матче чемпионата КХЛ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" продолжит очередную выездную серию в Казани. В рамках чемпионата КХЛ "зубрам" будет противостоять местный "Ак Барс", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После 14 матчей подопечные Дмитрия Квартального занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 20 очков.

Команда из столицы Татарстана после ряда турнирных неудач собралась и в последних восьми играх уступила лишь однажды. В Хельсинки "Йоккерит" воспользовался тем, что из-за коронавирусных ограничений казанцам пришлось играть в три звена, и дожал неуступчивых оппонентов в овертайме - 4:3. О том, что дело не в системных проблемах команды из Казани, свидетельствуют последующие виктории над ЦСКА (2:1) и "Салаватом Юлаевым" (2:0) в "зеленом дерби". Так или иначе, но казанцы не проигрывают уже пять домашних встреч подряд.

Что касается минчан, то они провели 12 игр, набрав 15 пунктов. Этот показатель позволяет им находиться на шестой позиции в Западной конференции. Динамовцы потерпели по ходу чемпионата пять поражений. Однако три последних матча "зубры" провели успешно, победив "Амур" (2:1), "Нефтехимик" (3:1) и "Сочи" (7:3).

Соперники уже встречались в сентябре. Тогда победила дружина Крэйга Вудкрофта (5:2), забросив четыре шайбы в третьем периоде. Наверняка "барсы" захотят поквитаться за обидное поражение. Впрочем, минчане не прочь вновь огорчить одну из самых титулованных дружин КХЛ.

Матч на "Татнефть-Арене" начнется сегодня в 19.00 по минскому времени. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию. -0-