Минское "Динамо" встретится с "Сочи" в выездном матче чемпионата КХЛ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" встретятся с "Сочи" в первом поединке четырехматчевой выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперники минчан сейчас не в лучшей форме: они потерпели четыре поражения в четырех последних матчах. Недавно Евгений Ставровский покинул пост главного тренера "леопардов". На его место назначен Андрей Назаров, получивший команду, которая расположилась на последней строчке в Западной конференции, заработав 8 очков в 13 матчах.

Минчане набрали 13 очков и находятся на шестой позиции Западной конференции.

В последнем очном противостоянии минчан и сочинцев 7 февраля "зубры" были сильнее: счет 4:3.

Минчане являются фаворитами поединка, обладая более классными игроками, которые показывают весьма привлекательный хоккей. Однако виктория сочинцев также не станет большой неожиданностью. Андрей Назаров наверняка постарается внести коррективы в игру своей команды.

Матч начнется в 17.00 по минскому времени на сочинском стадионе "Большой". Телеканал "Беларусь 5" поведет прямую трансляцию с места события.-0-