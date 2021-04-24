Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили на выезде "Минск" с результатом 3:1 в 6-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неожиданного поражения от "Гомеля" (1:2) в прошлом туре подопечные Леонида Кучука были настроены только на победу и добились ее. Динамовцы на протяжении всей встречи имели преимущество и вырвались вперед в концовке первой половины игры. На 43-й минуте свой первый гол после возвращения в "Динамо" забил опытный форвард Антон Путило, а еще через две минуты впервые отличился сенегальский новобранец команды Аблай Мбенге. На 59-й минуте встречи Егор Богомольский отыграл один мяч, но тут же еще один динамовский ветеран Сергей Кисляк забил третий гол в ворота молодого голкипера "Минска" Павла Пришивалко.

Еще два субботних поединка завершились вничью. В Минске футболисты столичного "Энергетика-БГУ" разошлись миром с гродненским "Неманом" - 1:1, а Бресте местное "Динамо" и "Витебск" мячей не забили - 0:0.

В пятницу, 23 апреля свои первые виктории одержали неудачники стартового отрезка нынешнего первенства. Мозырская "Славия" обыграла у себя дома "Слуцк" со счетом 3:1, а футболисты "Сморгони" также на своем поле победили речицкий "Спутник" - 2:0.

Завтра соперником лидера первенства солигорского "Шахтера" будет брестский "Рух". Футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с борисовским БАТЭ, а "Гомель" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Положение команд: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 12, БАТЭ - 11, "Динамо" (Минск) - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4 "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель") и Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-