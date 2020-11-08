Минское "Динамо" выиграло у "Славии" в матче чемпионата Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли в гостях мозырскую "Славию" со счетом 1:0 в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победный мяч в этой встрече забил нападающий динамовцев Владимир Хващинский, отличившийся на 80-й минуте.
В первом сегодняшнем матче футболисты минского "Энертетика-БГУ" разгромили в Бобруйске местную "Белшину" с результатом 5:1.
Результаты остальных игр: "Шахтер" (Солигорск) - БАТЭ (Борисов) - 1:1, "Динамо" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:3, "Смолевичи" - "Неман" (Гродно) - 1:4, "Слуцк" - "Городея" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 3:4, "Витебск" - "Рух" (Брест) - 0:0.
Положение в чемпионате Беларуси после 28 туров: БАТЭ (Борисов) - 54 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 53, "Неман" (Гродно) - 50, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 50, "Динамо" (Брест) - 48, "Динамо" (Минск) - 48, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 37, "Витебск" - 35, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 30, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.
Бомбардирский список возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из "Шахтера".
В следующем туре 22 ноября сыграют: БАТЭ - "Белшина", "Городея" - "Динамо" (Брест), "Смолевичи" - "Славия", "Неман" - "Слуцк", "Энергетик-БГУ" - "Динамо" (Минск), "Торпедо-БелАЗ" - "Ислочь", "Минск" - "Витебск", "Рух" - "Шахтер".-0-