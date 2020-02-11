Минское "Динамо" выиграло в гостевом матче чемпионата КХЛ у одноклубников из Риги

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу в гостевом матче чемпионата КХЛ над одноклубниками из Риги со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра началась без опасных моментов. Обе команды старались не рисковать. "Зубры" пытались найти бреши в обороне оппонентов, но до начала первого перерыва им этого не удалось.

Во втором периоде скорости начали расти. Гости принялись поджимать одноклубников из Риги, держа их в своей зоне. На 34-й минуте противостояния форварду "зубров" Андрею Костицыну удалось открыть счет. Его тут же поддержал атакой партнер по команде форвард Райан Спунер, реализовавший большинство - 2:0.

В третьей двадцатиминутке рижское "Динамо" попыталось восстановить равновесие сил, обрушив серию атак на голкипера минчан. "Зубры" умело оборонялись, но на 57-й минуте матча защитник хозяев ледовой площадки Увис Балинскис сократил отставание до одной шайбы, реализовав большинство. Перевести игру в овертайм у рижан не получилось. Гости одержали победу, прервав серию из четырех поражений подряд.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 13 февраля сыграют в гостях у ярославского "Локомотива".-0-