Минское "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят первые матчи 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты минского "Динамо" одержали крупную гостевую викторию над "Слуцком" со счетом 4:0. В первом тайме ворота хозяев поля поразили Иван Бахар (с пенальти) и Владислав Климович, а после перерыва голевой дубль оформил Роман Давыскиба.

Гродненский "Неман" с таким же результатом - 4:0 - разгромил в Борисове столичный "Энергетик-БГУ". До перерыва отличились Валерий Жуковский и Алексей Легчилин, а во второй половине игры Роман Грибовский и Александр Джигеро довершили дело.

Также сегодня футболисты "Витебска" примут на своей арене дзержинский "Арсенал", выступающий в первой лиге национального чемпионата. Еще один представитель второго дивизиона могилевский "Днепр" без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий "Спутник" из-за финансовых проблем не смог продолжить турнир.

Завтра нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в Мозыре против местной "Славии". В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" примут гомельский "Локомотив", а в городе над Бугом пройдет брестское дерби "Динамо" - "Рух".

В последнем поединке 1/8 финала 9 августа лидер чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" примет у себя дома футболистов "Гомеля".-0-