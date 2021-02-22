Минское "Динамо" вышло в плей-офф чемпионата КХЛ

22 февраля, /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" вышли в плей-офф чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выход в следующую стадию турнира стал возможен после того, как подольский "Витязь" уступил финскому "Йоккериту" со счетом 1:5. Таким образом, "зубры" окончательно обосновались в восьмерке сильнейших дружин конференции "Запад", став недосягаемыми для преследователей.

Минское "Динамо" сыграет в плей-офф КХЛ в пятый раз, в последний раз они играли за Кубок Гагарина в сезоне 2016/2017. Команда ни разу не проходила первый раунд плей-офф.

В регулярном чемпионате минчанам осталось провести еще три поединка: 23 февраля дома с "Амуром", 25 февраля в гостях с рижским "Динамо" и 27 февраля также в гостях с питерским СКА.-0-