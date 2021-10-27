Минское "Динамо" заняло 4-е место на клубном ЧМ по пляжному футболу

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" заняло четвертое место на клубном чемпионате мира, который сегодня завершается в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке за бронзовые награды минчане, которых тренирует наставник национальной сборной Беларуси известный испанский специалист Николас Альварадо, уступили бразильскому клубу "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро с результатом 6:10. В составе "Динамо" по два мяча забили Анатолий Рябко и Никита Чайковский, еще по разу отличились Евгений Новиков и Вадим Бокач. У бразильцев четыре раза отличился Бенжамин Джуниор.

Вчера динамовцы в упорнейшей борьбе переиграли московский "Спартак" со счетом 5:4. В составе победителей по два раза отличились Евгений Новиков и Паулиньо, а победный мяч забил Егор Гордецкий. Сегодня в полуфинальном матче представители Беларуси уступили действующему победителю этого турнира португальской "Браге" со счетом 2:6.

В игре за 7-е итоговое место "Спартак" победил испанский "Леванте" - 6:3, в матче за 5-ю позицию японский "Токио Верди" был сильнее уругвайского клуба "Насьональ" из Монтевидео - 5:3.

Позже в решающем поединке за чемпионский титул "Брага" на площадке "ЦСКА Арены" встретится с московским "Локомотивом", который в первом полуфинале выиграл у бразильского "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро с минимальным перевесом в счете - 4:3. В прошлые годы оба нынешних финалиста по два раза выигрывали клубный чемпионат мира.

В финальном матче прошлого сезона клубного первенства планеты "Брага" разгромила московский "Спартак" с результатом 8:3.-0-