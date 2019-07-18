Минское "Динамо" уступило на своем поле "Лиепае" и завершило выступление в Лиге Европы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" завершили выступление в Лиге Европы, уступив в первом квалификационном раунде латвийской "Лиепае", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину домашней встречи минчане провели крайне невразумительно. Гости не преминули воспользоваться этим, и на 10-й минуте игры Дан Спатару поразил ворота Максима Плотникова. В оставшееся до перерыва время динамовцы лишь пару-тройку раз угрожали воротам Валентина Ралькевича, но успеха не добились.

Во втором тайме подопечные Сергея Гуренко заиграли гораздо активнее, но снова их атаки не привели к голу. К тому же, на 70-й минуте гости воспользовались очередной ошибкой обороны "Динамо" и бразилец Додо забил второй мяч.

Только на второй компенсированной минуте динамовцы сумели отквитать один мяч, но на большее времени не хватило - 2:1 в пользу "Лиепаи".

Первая игра, состоявшаяся неделю назад на поле латвийской команды, завершилась вничью - 1:1.

Также сегодня свои ответные поединки 1-го круга квалификации ЛЕ проводят еще два представителя Беларуси. Футболисты "Витебска" у себя дома пытаются взять реванш за выездное поражение у финского "Куопио" (0:2), а солигорский "Шахтер" в гостях у мальтийского "Хибернианса" намерен удержать преимущество, добытое на своем поле (1:0).

В главном континентальном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ пробился во 2-й квалификационный раунд и сыграет с норвежским "Русенборгом".-0-