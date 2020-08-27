Минское "Динамо" завершило выступление в Лиге Европы, уступив польскому "Пясту" в 1-м раунде квалификации

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы сегодня проводят матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них минское "Динамо" принимало на своей арене польский "Пяст" из Гливице и уступило со счетом 0:2. Уже на 10-й минуте встречи динамовцы оказались в роли догоняющих, когда Патрик Липски отлично исполнил штрафной удар. Пропустив мяч, подопечные Леонида Кучука активизировались, но особых угроз воротам соперников не создали.

А через 10 минут после перерыва гости провели быструю контратаку, и Якуб Шверчок во второй раз поразил ворота Евгения Помазана. В дальнейшем динамовцы создали несколько опасных моментов, но успеха не добились и завершили свой еврокубковый сезон.

Позже в Солигорске местный "Шахтер" сыграет с молдавским клубом "Сфынтул Георге".

Еще один белорусский представитель борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.

Результаты других матчей первого раунда:

"Ритеряй" (Вильнюс, Литва) - "Дерри Сити" (Ирландия) - 3:2;

"Прогрес" (Люксембург) - "Зета" (Голубовци, Македония) - 3:0;

"Кайрат" (Алматы, Казахстан) - "Ноа" (Ереван, Армения) - 4:1;

"Ордабасы" (Шимкент, Казахстан) - "Ботошани" (Румыния) - 1:2;

"Вентспилс" (Латвия) - "Динамо-Авто" (Тирасполь, Молдова) - 2:1;

"Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) - "Сутьеска" (Никшич, Черногория) - 1:0;

"Теута" (Дуррес, Албания) - "Бейтар" (Иерусалим, Израиль) - 2:0.

Жеребьевка второго раунда квалификации ЛЕ пройдет 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

По решению УЕФА все матчи континентальных турниров пока проходят без зрителей.-0-

Фото Андрея Покумейко