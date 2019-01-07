Минское и рижское "Динамо" проведут матч чемпионата КХЛ на открытом воздухе

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского и рижского "Динамо" проведут матч чемпионата КХЛ на открытом воздухе 15 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Игра состоится в Риге. Как и в прошлом сезоне, команды проведут встречу на школьном стадионе по адресу Лиелвардес, 141. Билеты поступят в продажу 9 января. Годом ранее минчане одержали в столице Латвии победу со счетом 3:2.
"Зимняя классика", как еще называют этот матч, будет способствовать расширению связей федераций хоккея Беларуси и Латвии при подготовке к совместному чемпионату мира в Минске и Риге в 2021 году.-0-
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