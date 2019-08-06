6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Торпедо" не сможет продолжить выступление в чемпионате Беларуси по футболу в связи с финансовыми проблемами. Об этом руководство клуба официально уведомило ассоциацию "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Согласно пункту 3.16 регламента первенства Беларуси по футболу, решение об исключении команды из состава участников по ходу чемпионата принимается исполкомом АБФФ. В связи с этим на ближайшем заседании главного руководящего органа федерации будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе команды "Торпедо".-0-
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