Минспорт просит СМИ воздержаться от посещения спортивных баз

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Беларуси убедительно просит представителей СМИ воздержаться от поездок на спортивные базы. Информация об этом размещена на официальном сайте спортивного ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минспорт отмечает, что на некоторых объектах сейчас размещены спортсмены, которые вернулись с учебно-тренировочных сборов из-за границы. Эти атлеты находятся под постоянным медицинским наблюдением и контролем, на объектах проводятся режимно-ограничительные мероприятия, которые подразумевают изоляцию на территории спорткомплексов спортсменов, тренеров, специалистов и персонала. Кроме того, минимизированы должны быть контакты и на тех объектах, где размещены спортсмены, за пределы Беларуси не выезжавшие.

Вместе с тем в Минспорте сообщили, что белорусские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм в Токио. Принято решение, что члены национальных и сборных команд, которые проходят децентрализованную подготовку, на сборы пока привлекаться не будут. Спортсмены, которые сейчас находятся на учебно-тренировочных сборах, продолжат свою плановую работу.-0-