Минспорт выступает за решение проблем, даже самых сложных, мирным путем

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Беларуси выступает за решение проблем, даже самых сложных, мирным путем. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь изменилась до неузнаваемости. Новости из нашей страны - в числе главных в мировых СМИ. Вряд ли кто-то мог предположить, что политическая кампания приведет к такому обострению обстановки в обществе. Министерство спорта и туризма выступает за то, чтобы все проблемы, даже самые сложные, решались мирным путем и без насилия", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что они выступают за то, чтобы "выяснение, кто самый сильный, ловкий и смелый, происходило исключительно на спортивных площадках и стадионах".-0-