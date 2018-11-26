Минспорт РФ предложил не считать белорусских футболистов легионерами в чемпионате России

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта России вынесло на общественное обсуждение предложение не считать белорусских футболистов легионерами в национальном чемпионате. Такая информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает БЕЛТА.
Спортивное ведомство России выступило с этим предложением в августе, обсуждение инициативы продлится до 10 декабря. Аналогичное предложение про статус белорусских спортсменов было выдвинуто относительно соревнований по волейболу, гандболу и регби, хоккею с мячом и хоккею на траве.
В чемпионате России по футболу в настоящее время установлен лимит по схеме "6+5", согласно которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. В российской премьер-лиге с сезона-2020/21 лимит на легионеров планируют расширить до семи-восьми человек.-0-
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