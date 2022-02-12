"Мне сразу понравилась белорусская сборная". Ирина Кручинкина - о победе на кубке IBU

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После победы в спринтерской гонке на этапе кубка IBU, который проходит в чешском Нове-Место, белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина в эфире телеканала "Беларусь 5" поделилась впечатлениями и рассказала об атмосфере в команде, сообщает БЕЛТА. По словам биатлонистки, после не самого удачного сезона победа на этапе кубка IBU помогла ей вернуть уверенность в своих силах.

"Эта победа стала для меня самым настоящим облегчением. Сезон для меня выдался непростым. Каждый раз я выходила на старт и верила, что у меня все получится, но результаты оставляли желать лучшего. Эмоционально это было очень тяжело. Тем не менее, я с каждым новым стартом верила в лучшее. Когда я узнала, что вместо Олимпийских игр поеду на Чемпионат Европы, я очень сильно переживала. Но мне сказали, что это, наверное, к лучшему, потому что на Чемпионате я буду участвовать во всех гонках. Это увеличивало шансы на завоевание медалей. И тогда я решила, что на этих соревнованиях у меня больше возможностей себя проявить", - поделилась впечатлениями Ирина Кручинкина.

Она рассказала о том, что старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков не сразу определился, кто поедет на Олимпийские игры. Выбор был между Ириной Кручинкиной и Алиной Пильчук.

"Ко мне пришел Олег Рыженков и сказал, что на Олимпийские игры поеду либо я, либо Алина Пильчук. Я ответила, что готова принять любое решение тренера. Я же прекрасно видела результаты и понимала, что мне есть, куда стремиться. Надеюсь, что на следующие Олимпийские игры мы с Алиной поедем вдвоем. Я думаю, что каждый спортсмен мечтает принять в них участие", - сообщила белорусская биатлонистка.

По ее словам, в женской сборной по биатлону приятная атмосфера. Спортсменки всегда поддерживают друг друга и дают советы.

"В команде у нас хорошая и очень дружеская атмосфера. Девчонки всегда помогают и поддерживают друг друга. Мы часто собираемся на беседке, где пьем чай и просто хорошо проводим время. Мне сразу понравилась белорусская сборная", - подытожила Ирина Кручинкина.-0-