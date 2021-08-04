Могилевский аэроклуб стал базой подготовки к ЧМ национальной сборной по парашютному спорту

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский аэроклуб стал базой подготовки национальной сборной по парашютному спорту к Мундиалю-2021, который пройдет с 7 по 21 августа на аэродроме Танай в Кемеровской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер сборной Александр Герасименко.

"В Могилеве тренируются 16 парашютистов из основного и запасного составов, - отметил Александр Герасименко. - Каждый из них совершает в день восемь прыжков на акробатику и точность приземления. Тренировочные сборы длятся уже вторую неделю. Готовим спортсменов как физически, так и психологически, ведь большой спорт - это нелегкая работа. Наша цель - показать на соревнованиях максимально высокий результат".

На чемпионате мира от Беларуси будут выступать 5 мужчин, 5 женщин и 2 юниора. Средний возраст спортсменов составляет 35 лет. Прыжки с парашютом - это сезонный вид спорта, который напрямую зависит от погоды, поэтому и период подготовки парашютистов ограничен. Они тренируются с января по октябрь: укрепляют общую физическую подготовку, выполняют упражнения на координацию движения и быстроту реакции.

"Прыжки на акробатику совершаются с высоты 2,2 тыс. м, - рассказал старший тренер. - Выполнение фигур начинается на 10-12-й секунде свободного падения после разгона, при котором скорость спортсмена может доходить до 250 км/ч. Прыжки на точность приземления совершаются с высоты 0,8-1 тыс. м. В этом виде классического парашютизма спортсмен должен мастерски управлять куполом, чтобы приземлиться в точно определенное место (мишень) и попасть пяткой в нулевую отметку диаметром 2 см. Такой прыжок длится до 5 минут".

Чемпионат мира по парашютному спорту в России станет важным этапом в карьере каждого белорусского спортсмена. Такие состязания проходят один раз в четыре года и именуют мундиалем - это общее название для мировых чемпионатов, в рамках которых проводятся соревнования сразу по всем дисциплинам парашютного спорта. В их числе групповая и купольная акробатика, скоростное падение, купольное пилотирование; классические, артистические и вингсьют-дисциплины. Планируется, что этот чемпионат соберет более 1 тыс. спортсменов.-0-