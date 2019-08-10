Могилевский "Борисфен" сыграет в первом розыгрыше Евразийской лиги по баскетболу

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского "Борисфена" станут участниками первого розыгрыша Евразийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире, который стартует в октябре, выступят также два армянских клуба из Еревана - "Арагац" и "Урарту, российские "Арсенал" из Тулы и МБА из Москвы, а также казахстанский клуб "Барсы" из Атырау.

На первом этапе команды проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях), а затем квартет сильнейших в "Финале четырех" в марте 2020 года определит чемпиона и призеров турнира. Решающий этап пройдет на площадке одного из его участников.

Баскетболисты "Борисфена" в новом сезоне сыграют также в Еврокубке ФИБА, чемпионате и розыгрыше Кубка Беларуси. В прошлом сезоне подопечные Андрея Кривоноса впервые стали обладателями серебра национального первенства, уступив золото минским "Цмокам".-0-