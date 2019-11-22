Могилевский "Машека" уступил "Бухаресту" в Кубке вызова

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба "Машека" проиграли румынскому "Бухаресту" в первом матче 1/16 финала розыгрыша Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней встрече на паркете спорткомплекса "Олимпийский" могилевчане лишь до середины первого тайма играли на равных, а затем гости прочно завладели инициативой и выиграли со счетом 34:26 (14:11). Самым результативным в составе "Машеки" стал Сергей Михальчук, забросивший 8 мячей.

Повторный поединок за выход в 1/8 финала Кубка вызова состоится 23 ноября также в Могилеве.

В субботу БГК имени Мешкова примет в Бресте гандболистов северомакедонского "Вардара" из Скопье в матче 9-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас положение команд в группе В чемпионской Лиги таково: "Киль" (Германия) - 14 очков (9 матчей), "Монпелье" (Франция) - 11 (8), "Веспрем" (Венгрия) - 10 (8), "Виве" (Кельце, Польша) - 10 (8), "Вардар" - 9 (8), "Порту" (Португалия) - 8 (8), БГК имени Мешкова - 2 (8), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 2 (9).-0-