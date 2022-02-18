МОК изучает вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпиадах

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Об этом сегодня проинформировал журналистов президент МОК Томас Бах.

"Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций", - сказал Бах. По его словам, к обсуждению вопроса необходимо подключить как представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), так и международные и национальные федерации по видам спорта. При этом, как отметил Бах, решение по увеличению минимального возраста участия в Играх должны принимать представители федераций.

Тема участия несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх возникла после допингового скандала вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. В составе российской сборной она стала победительницей командного турнира пекинской Олимпиады. Однако в связи с возникшей проблемой награждение призеров в этой номинации было перенесено на неопределенный срок.-0-