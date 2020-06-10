МОК намерен к сентябрю завершить подготовку плана проведения Игр в Токио

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) планирует к сентябрю завершить подготовку нового плана проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио с учетом ситуации с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что МОК и оргкомитет "Токио-2020" рассмотрят возможность сокращения затрат на соревнования более чем по 200 пунктам итоговой сметы. Позднее, МОК направит международным спортивным федерациям предварительный план по Играм. Организации должны будут обсудить вопросы, касающиеся мер по предотвращению распространения инфекции, присутствия зрителей на спортивных объектах и организации безопасных условий для самих спортсменов.

На прошлой неделе глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ провели встречу, на которой подтвердили, что будут сотрудничать для оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с пандемией коронавируса. Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа текущего года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-