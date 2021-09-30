МОК назвал принципы проведения безопасных Олимпийских игр в Пекине

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МОК назвал принципы проведения безопасных зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

По итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета 29 сентября названы принципы проведения безопасных XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Они основаны на консультациях с международными экспертами и властями Китая, а также на опыте участников Олимпийских и Паралимпийских игр.

Все спортсмены и участники Игр, которые полностью вакцинированы, по прибытии в Китай будут включены в специальную систему. Участники Игр, которые не полностью пройдут вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.

Спортсмены, которые могут предоставить обоснованное медицинское освобождение от вакцинации, будут рассматриваться оргкомитетом по допуску к соревнованиям в индивидуальном порядке.

С 23 января 2022 года и до завершения Паралимпийских игр будет внедрена система управления для обеспечения безопасного проведения Игр. Эта система с замкнутым циклом будет охватывать все области, связанные с Играми, включая прибытие и отправление, транспорт, размещение, питание, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия. Участникам будет разрешено перемещаться только между игровыми площадками для тренировок, соревнований, а волонтерам и сотрудникам - для исполнения своих обязанностей. Планируется также создать специальную транспортную систему для Игр.

Оргкомитет "Пекин-2022" утвердит все вакцины для применения на Играх, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами.

Все участники Олимпиады будут проходить ежедневное тестирование.

Оргкомитет Игр принял решение о продаже билетов на соревнования исключительно для граждан, проживающих в Китае. Требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются и будут опубликованы в надлежащее время, как только они будут сформулированы.-0-