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09 июня 2021, 09:19

МОК объявил состав олимпийской сборной беженцев на Играх в Токио

Фото МОК
Фото МОК
Новости темы "Олимпиада в Токио"
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил команду беженцев в составе 29 атлетов, которые будут состязаться в 12 видах спорта на летней Олимпиаде в Токио, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В состав олимпийской команды беженцев вошли спортсмены из 11 стран: Афганистана, Венесуэлы, Демократической Республики Конго, Эритреи, Ирана, Ирака, Камеруна, Республики Конго, Сирии, Судана и Южного Судана. Эти спортсмены были вынуждены покинуть свои страны, спасаясь от насилия и преследований.

23 июля во время церемонии открытия Игр сборная беженцев пройдет с олимпийским флагом сразу после сборной Греции - родины Олимпийских игр.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовали решение Олимпийского комитета, выразив уверенность, что участие этой команды в международных соревнованиях такого уровня привлечет внимание к глобальному кризису, связанному с вынужденным перемещением людей. Благодаря этой инициативе миллионы беженцев во всем мире обретут надежду на лучшее будущее.

"Я с радостью поздравляю каждого спортсмена, включенного в олимпийскую сборную беженцев на Игры в Токио - 2020", - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он подчеркнул: эти люди пережили ужасы войны, столкнулись с преследованиями и множеством лишений, но не были сломлены и теперь с успехом выступают на мировой арене. "Это показывает, чего могут достичь беженцы, если им предоставляется возможность максимально использовать свой потенциал. Эти спортсмены воплощают надежды и чаяния более 80 млн человек во всем мире, которые оказались в изгнании из-за войн и преследований", - подчеркнул Филиппо Гранди. Он добавил, что каждый человек должен иметь шанс на успех.

Глава УВКБ напомнил: впервые команда беженцев приняла участие в Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда в сборную вошли два сирийских пловца, два дзюдоиста из Демократической Республики Конго и шесть бегунов из Эфиопии и Южного Судана. После Рио-де-Жанейро спортсмены-беженцы принимали участие в Азиатских играх по боевым искусствам, в состязаниях 2017 года в Туркменистане, в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в том же году и во многих других спортивных мероприятиях на региональных, национальных и международном уровнях.

В 2018 году Международный олимпийский комитет инициировал формирование второй олимпийской команды беженцев для участия в Играх в Токио.-0-

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