МОК окажет дополнительную поддержку национальным олимпийским комитетам

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку национальным олимпийским комитетам по программе олимпийской солидарности, сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси.

Общий бюджет программы увеличен почти на $10 млн и теперь составляет $57 млн. Средства будут направлены на расходы национальных олимпийских комитетов, связанных с подготовкой к летним Олимпийским играм в Токио. Финансовая помощь МОК может быть потрачена на оплату переезда, проживания и командировочных для спортсменов, официальных лиц и представителей НОК, а также на иные операционные расходы. Сейчас Международный олимпийский комитет занимается подготовкой нового плана программы олимпийской солидарности на период с 2021 по 2024 год.

XXXII летние Олимпийские игры планируется провести в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине должна пройти XXIV зимняя Олимпиада.-0-