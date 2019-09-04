МОК определил даты и места квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм-2020

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) по боксу определила даты и места проведения мирового и континентальных квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Европейский турнир пройдет 13-23 марта в Лондоне. Для атлетов, которые не смогут завоевать путевку на Игры, в Париже 13-24 мая состоится мировая квалификация.

Независимую экспертизу судейства на квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх будет проводить международная консалтинговая компания.

МОК 30 ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), ответственной за проведение квалификационных турниров к главному старту четырехлетия.

В мае Международный олимпийский комитет принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

На Олимпийских играх в соревнованиях по боксу примут участие 186 мужчин и 100 женщин. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, турнир по боксу состоится с 25 июля по 9 августа.-0-