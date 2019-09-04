ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 сентября 2019
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:24 Доллар на торгах 4 сентября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:23 В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города Культура
13:20 В Лельчицком районе ищут пропавшую в лесу пенсионерку Происшествия
13:14 МОК определил даты и места квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм-2020 Спорт
13:14 Суд освободил четырех сотрудников БГУИР от уголовной ответственности по делу о присвоении имущества Происшествия
13:11 Национальный стенд Беларуси представлен на Московской книжной ярмарке Культура
13:08 АБИИ и Беларусь готовят пилотный проект по реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ Экономика
13:00 В Вороновском районе мужчина незаконно поймал свыше 40 кг рыбы Происшествия
12:59 Погода в начале сентября будет способствовать уборке сахарной свеклы - Белгидромет Общество
12:52 Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей Общество
12:51 Память о погибших в годы войны солдатах и мирных жителях необходимо бережно хранить - Соловей Регионы
12:47 МНС предупреждает плательщиков о вредоносной рассылке Общество
12:47 Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев Политика
12:44 Сумма штрафов за нарушение порядка внешнеторговой деятельности в I полугодии составила почти Br174 тыс. Экономика
12:39 Белорусские пограничники задержали находившихся в розыске двух иностранцев Происшествия
12:23 Беларусь в статусе почетного гостя участвует в Московской книжной ярмарке Культура
12:20 Республиканский центр психологической помощи откроется при БГПУ Общество
12:18 Белстат будет рассчитывать выездной туристический поток по новой методике Общество
12:13 До +24°С и в основном без осадков будет в Беларуси 5 сентября Общество
12:13 Более 22 т опасных отходов вывезут из Беларуси на утилизацию Общество
12:11 Главный тренер "Динамо-Минск" назвал выездной состав на ближайшие три матча чемпионата КХЛ Спорт
12:06 Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН Политика
11:58 В центре Гродно легковушка перевернулась после столкновения с автобусом Происшествия
11:52 Четверо граждан Ирака будут депортированы из Беларуси за нарушение пограничного режима Происшествия
11:51 Около 400 наблюдателей войдет в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси Политика
11:44 О планах в экономике и сотрудничестве с Россией - Лукашенко собрал совещание с членами правительства Президент
11:40 Фотовыставки помогают популяризировать спорт - Девятовский Общество
11:39 Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов Регионы
11:37 Неосторожное курение могло стать причиной пожара в общежитии в Гродно Происшествия
11:35 В Витебской области "Дажынкі-2019" пройдут 28 сентября Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
04 сентября 2019, 13:14

МОК определил даты и места квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм-2020

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) по боксу определила даты и места проведения мирового и континентальных квалификационных турниров по боксу к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Европейский турнир пройдет 13-23 марта в Лондоне. Для атлетов, которые не смогут завоевать путевку на Игры, в Париже 13-24 мая состоится мировая квалификация.

Независимую экспертизу судейства на квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх будет проводить международная консалтинговая компания.

МОК 30 ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), ответственной за проведение квалификационных турниров к главному старту четырехлетия.

В мае Международный олимпийский комитет принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

На Олимпийских играх в соревнованиях по боксу примут участие 186 мужчин и 100 женщин. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, турнир по боксу состоится с 25 июля по 9 августа.-0-

Теги
бокс МОК турнир
Новости рубрики Спорт
Фото ХК "Динамо-Минск" Главный тренер "Динамо-Минск" назвал выездной состав на ближайшие три матча чемпионата КХЛ
Эшли Барти и Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Азаренко и Барти прошли в 1/2 финала парного разряда US Open
Халвард Ханеволд. Фото mediadelivery.fi На 50-м году умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Халвард Ханеволд
Фото АБФФ Белорусские футболистки разгромили сборную Фарерских островов на старте квалификации ЧЕ-2021
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото организаторов турнира Соболенко и Мертенс стали полуфиналистками парного разряда на US Open
Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" представил обновленный логотип
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О планах в экономике и сотрудничестве с Россией - Лукашенко собрал совещание с членами правительства
Лукашенко поблагодарил замгенсека ООН за организацию на высоком уровне конференции по борьбе с терроризмом
Петришенко: приемы граждан позволяют получать обратную связь для решения актуальных вопросов
Массовый сев озимых зерновых начался в Беларуси
Топ-новости
Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН
Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев
РЕПОРТАЖ: #ЯидуискатьсМТС: как полсотни энтузиастов попробовали себя в роли волонтеров поисково-спасательного отряда "Ангел"
Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов
Задержаны подозреваемые в ограблении столичного ювелирного магазина
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей
Белстат будет рассчитывать выездной туристический поток по новой методике
МНС предупреждает плательщиков о вредоносной рассылке
Пресс-конференция о перспективах развития городов-спутников Минска пройдет сегодня в БЕЛТА
Проект кодекса об архитектурной и строительной деятельности вынесен на общественное обсуждение
Минсвязи выпускает почтовый блок к 1000-летию Бреста
Азаренко и Барти прошли в 1/2 финала парного разряда US Open
Гремингер о "Хельсинки-2": ценим роль Беларуси как моста между Востоком и Западом
Эмблему ЧМ-2022 года по футболу представили в Катаре
В Беларуси увеличены отдельные нормы потребления ЖКУ для расчета безналичных жилищных субсидий
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.