МОК ожидает, что в церемонии открытия Олимпиады в Токио примут участие 6 тыс. атлетов

Новости темы "Олимпиада в Токио"
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет ожидает, что в церемонии открытия Олимпийских игр в японском Токио примут участие 6 тыс. атлетов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.
Изначально в церемонии планировали задействовать около 11 тыс. спортсменов примерно из 200 стран. Из-за распространения коронавируса было решено сократить число участников. Организаторы стремятся избежать скопления людей в зоне ожидания во время открытия Игр.
Олимпиада в столице Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.-0-