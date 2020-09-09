МОК по-прежнему нацелен провести в 2021 году Игры в Токио

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на то, что в 2021 году сможет провести Олимпийские игры в Японии. Об этом на пресс-конференции по окончании заседания исполкома МОК заявил глава организации Томас Бах, сообщает ТАСС.

"В следующие несколько недель нас ждет активная дискуссия относительно различных сценариев противодействия COVID-19. Мы по-прежнему нацелены провести в 2021 году безопасные и успешные Игры, - сказал Томас Бах. - И эти обсуждения будут очень важны, они будут вестись в тесной связи с нашими японскими партнерами и друзьями, нашей координационной комиссией и рабочей группой".

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-