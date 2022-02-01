МОК пока не принял окончательного решения по заполняемости трибун олимпийских арен в Пекине

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет пока не принял окончательного решения по заполняемости трибун на спортивных аренах XXIV зимней Олимпиады. Однако МОК рассчитывает, что трибуны на некоторых объектах будут заполнятся на 30%. Об этом заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби, сообщает БЕЛТА.

По информации сайта Inside The Game, будет создана специальная схема по количеству болельщиков, которые смогут присутствовать на олимпийских состязаниях. Конкретные решения о том, сколько зрителей будет допущено на стадионы, будут приниматься непосредственно на месте проведения соревнований. "Это также может зависеть от того, находится зритель на открытом воздухе или в помещении. Самое замечательное, что у нас будут зрители, и это не только китайские зрители, но и другие проживающие в Китае люди, и мы очень настаивали на этом", - подчеркнул Кристоф Дуби.

Ранее оргкомитет пекинской Олимпиады совместно с МОК принял решение, что на Игры не будут допущены зрители из-за границы. Кроме того, власти Китая решили, что в открытую продажу билеты не поступят, а будут целенаправленно распределяться среди определенных групп зрителей.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.-0-