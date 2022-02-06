МОК признал проблемы у спортсменов, которые помещены на карантин в Пекине

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены, помещенные на карантин во время Олимпийских игр в Пекине, действительно столкнулись с плохими условиями проживания, однако оргкомитет и Международный олимпийский комитет стараются максимально быстро их решить. Об этом рассказал исполнительный директор МОК Кристоф Дюби, сообщает ТАСС.

"Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность. Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось. Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся их решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям. Мы стараемся сделать все, чтобы причины жалоб были устранены", - отметил Кристоф Дюби. Спортсмены отмечали, что на карантине они лишены доступа в интернет, доступа к тренажерам, жаловались на плохое качество еды.

Вместе с тем исполнительный директор МОК рассказал, что есть масса положительных отзывов об организации соревнований: "Многие спортсмены пишут, что условия райские. Такое нечасто услышишь. Организовать соревнования в таких условиях очень сложно, поэтому здорово, что мы видим такие хвалебные отзывы. Но почивать на лаврах рано и недопустимо".

XXIV зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля в условиях строжайших антиковидных ограничений.-0-