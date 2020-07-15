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15 июля 2020, 21:23

МОК распределил $100 млн из программы поддержки олимпийского движения

Фото МОК
Фото МОК

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) распределил $100 млн из $800 млн в соответствии с программой поддержки олимпийского движения в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"МОК распределил $100 млн в соответствии с программой поддержки олимпийского движения. Это часть 800-миллионного пакета поддержки, утвержденного ранее. В международные федерации перечислено $43 млн, остальные средства - национальным олимпийским комитетам", - отметили в ведомстве со ссылкой на президента МОК Томаса Баха.

Как сообщалось, в мае на поддержку олимпийского движения МОК выделил $800 млн. Международные федерации и национальные олимпийские комитеты получат по $150 млн из этих средств.

Томас Бах приветствовал решение Национальной хоккейной лиги разрешить ведущим игрокам участвовать в Олимпийских играх. "МОК благодарен за этот шаг НХЛ. Я рад, что многие хоккеисты выразили желание выступить на Играх, мы в этом их поддерживаем и ждем в Пекине и Милане", - отметил президент МОК.

Отвечая на вопросы по поводу проведения Игр XXXII Олимпиады в Токио, Томас Бах отметил, что оснований для переноса или отмены Игр нет. Соревнования в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

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