МОК разрешил выступать Анастасии Яниной в академической гребле на Играх-2020 под белорусским флагом

Анастасия Янина. Фото skisport.ru
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства представительнице академической гребли Анастасии Яниной с российского на белорусское, спортсменка сможет принять участие в Играх-2020 в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.
Анастасия Янина представит Беларусь на Олимпиаде в Токио вместе с Аленой Фурман в гонках двоек парных легкого веса. Девушки выиграли лицензию на Игры-2020 по итогам чемпионата мира в австрийском Линце, где заняли 6-е место.-0-