МОК сделает все от него зависящее, чтобы Игры-2020 прошли в ранее намеченные сроки

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) сделает все от него зависящее, чтобы Олимпиада-2020 в Токио прошла в ранее утвержденные сроки, с 24 июля по 9 августа. Таковы итоги серии видеоинтервью с руководством федераций по летним видам спорта и национальных олимпийских комитетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Япония намерена провести Олимпиаду в намеченные сроки Идея проведения этих соревнований без зрителей также категорически отвергнута японскими властями.

Международный олимпийский комитет провел сегодня консультации с международными федерациями по видам спорта и опубликовал официальное коммюнике. В МОК считают ситуацию с распространением коронавируса беспрецедентной. Международный олимпийский комитет солидарен со всем мировым сообществом и предпринимает необходимы меры, чтобы остановить распространение инфекции.

"Ситуация вокруг вируса COVID-19 также влияет на подготовку к Олимпийским играм в Токио и меняется каждый день. МОК по-прежнему полностью привержен цели провести Олимпийские игры в Токио в 2020 году. С учетом того, что до игр остается более четырех месяцев, нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения на данном этапе, и любые спекуляции в данный момент были бы контрпродуктивны", - говорится в коммюнике.

МОК призывает всех спортсменов продолжать готовиться к Олимпийским играм. Сама организация будет поддерживать атлетов, консультируясь с ними и национальными олимпийскими комитетами, а также предоставляя самую актуальную информацию и разработки.

Многочисленные меры, принимаемые властями разных стран по всему миру, помогут исправить ситуацию и остановить распространение вируса COVID-19. МОК, оргкомитет игр и правительство Японии и далее будут действовать ответственно и согласованно при подготовке к Олимпийским играм. При этом одними из принципов будет защита здоровья всех участников Игр и поддержание усилий по нераспространению коронавируса.

МОК продолжит следить за ситуацией в круглосуточном режиме. Еще в середине февраля была создана рабочая группа, в которую вошли представители Международного олимпийского комитета, Всемирной организации здравоохранения, организационного комитета "Токио-2020", японских властей и мэрии Токио. Группа следит за осуществлением различных принятых мер. "МОК будет и далее следовать ее указаниям. Решение комитета не будет определяться финансовыми интересами, поскольку благодаря своей политике управления рисками и страхованию комитет в любом случае сможет продолжить свою деятельность и выполнить свою миссию по организации Олимпийских игр", - указано в коммюнике.

Формат всех тестовых мероприятий к Играм в марте и апреле был изменен. Весь план подготовки был проанализирован и в случае возникающих проблем разработаны альтернативные варианты. Внесены коррективы в график визитов координационной комиссии МОК. Мероприятия комиссии по-прежнему планируют провести в те же даты, члены координационной комиссии будут присутствовать на совещании в режиме видеоконференции. Ежедневная работа между организациями по подготовке Олимпийских игр продолжается.

На сегодня 57% спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх. МОК в тесном сотрудничестве с международными федерациями по видам спорта работает над внесением любых необходимых практических изменений в квалификацию. Они будут опубликованы к началу апреля и доведены до сведения всех заинтересованных сторон.

"Здоровье и благополучие всех тех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм в Токио, является нашей главной заботой. Принимаются все меры для обеспечения безопасности и защиты интересов спортсменов, тренеров и национальных команд. Мы - олимпийское сообщество, мы поддерживаем друг друга и в хорошие времена, и в сложные. Такая олимпийская солидарность определяет нас как сообщество", - отметил президент МОК Томас Бах.-0-