МОК учредил международный сертификат сотрудника по охране здоровья в спорте

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил учреждение международного сертификата сотрудника по охране здоровья в спорте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Пятимесячный учебный курс разработан консультативным советом экспертов МОК и будет согласован с другими международными организациями по защите спортсменов, согласно программам Организации Объединенных Наций на период до 2030 года.

Занятия пройдут на платформе sportsoracle. Регистрация на платный курс будет открыта для всех желающих, а также людей, рекомендованных НОКами, международными и национальными федерациями по видам спорта. Кандидаты от олимпийских комитетов своих стран смогут подать заявку на получение стипендий Олимпийской солидарности для поступления на этот курс.

"Безопасность, благополучие и защита прав спортсменов имеют первостепенное значение для МОК и олимпийского движения. Я рад, что мы можем инициировать обучение на получение сертификата для повышения осведомленности и образования в этой важной области благосостояния спортсменов, укрепляя позиции против всех форм притеснений и злоупотреблений в спорте", - сказал президент МОК Томас Бах.

В мае текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и МОК подписали соглашение о сотрудничестве в интересах укрепления здоровья через спорт и физическую активность.

Кроме того, с октября 2020 года будут доступны 11 дополнительных вебинаров для НОКов на четырех языках. Они предназначены для решения проблем, с которыми сталкиваются национальные олимпийские комитеты при разработке и осуществлении инициатив по защите спортсменов, содействии обмену передовым опытом.

МОК также планирует провести цифровую образовательную и просветительскую кампанию на платформе Athlete365 по безопасному спорту, которая стартует в четвертом квартале 2020 года. Акция будет направлена на повышение глобальной осведомленности о безопасном спорте в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Основополагающим принципом цифровой образовательной и информационно-просветительской кампании является защита спортсменов, целостности спорта и пропаганда спортивных ценностей посредством обучения и расширения прав и возможностей атлетов.-0-