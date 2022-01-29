МОК уточнил антиковидные правила на Олимпиаде в Пекине

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет опубликовал дополнительные правила по коронавирусу на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, МОК уточнил, что ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причине положительных тестов. В протоколе будет указано, что атлет или команда не стартовали (DNS). Минимальный результат атлета или команды будет учтен с учетом этапа, на котором они не смогли выступить. В случаях, когда это возможно, их место будет занято следующим атлетом или командой. Эти же принципы также действовали на летних Олимпийских играх в Токио.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-