МОК утвердил даты проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил даты и место проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года. Такая информация содержится на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

Состязания пройдут в Канвондо (Республика Корея) с 19 января по 1 февраля 2024 года на объектах, принимавших зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. В Канныне состоятся старты по ледовым видам спорта. В Пхенчхане будут соревноваться мастера лыжных и конькобежных дисциплин. В Чонсоне на старт выйдут мастера горнолыжного спорта, а соревнования по сноубордингу и фристайлу примет Хвенсон.

Предыдущие зимние юношеские Олимпийские игры прошли в швейцарской Лозанне в 2020 году. Белорусская делегация на них была представлена в 5 видах спорта: биатлон (3 юноши и 3 девушки), горнолыжный спорт (1 юноша), конькобежный спорт (2 юноши и 2 девушки), лыжные гонки (2 юноши и 2 девушки) и хоккей с шайбой - турнир 3 на 3 (4 юноши). Белорусы выиграли в Швейцарии две награды: в хоккее 3 на 3 золотую медаль завоевал Илья Корзун, а в биатлоне бронза на счету Юлии Ковалевской.-0-