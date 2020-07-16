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16 июля 2020, 12:28

МОК утвердил изменения в систему квалификации к Играм в Токио

Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Презентация экипировки для национальной команды на Игры в Токио запланирована на I полугодие 2021 года

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Международного олимпийского комитета, работавшая над новыми принципами и изменениями в квалификации по видам спорта на Игры XXXII Олимпиады в Токио, объявила о результатах своей работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

К Играм в Токио уже распределено 57% имеющихся мест. В новых условиях МОК и оргкомитет предстоящих Олимпийских игр постарались учесть интересы всех атлетов и каждого вида спорта.

Таким образом, квалификационные соревнования к XXXII летним Олимпийским играм продлятся до 29 июня 2021 года. Окончательные списки от команд будут приниматься до 5 июля 2021 года. МОК также расширил возрастные рамки для атлетов. Так, в боксе для участия в Играх допускаются спортсмены с датой рождения в период с 1 января 1980 года по 31 декабря 2002 года. В стартах по футболу спортсмены, которые имели право участвовать в соревнованиях в июле текущего года, смогут выйти в составе своей команды и в июле 2021 года. Максимальный возраст для участия в мужском футбольном турнире составлял 23 года, но для Игр в Токио - 24 года. Кроме того, остается в силе правило наличия трех спортсменов в команде без возрастных ограничений.

Завершилась квалификация на Игры в Токио в велоспорте (шоссе и трек), конном спорте (выездка, троеборье и конкур), хоккее на траве и софтболе.

Продолжают квалификационный процесс в соответствии с первоначальным планом и продлят период отбора в бейсболе, баскетболе 3х3, боксе, волейболе, водном поло, гандболе, гольфе, гимнастике (художественной и спортивной), гребле на байдарках и каноэ (слалом и спринт), прыжках в воду, фехтовании, футболе, стрельбе из лука, синхронном плавании, прыжках на батуте, каратэ, марафонском плавании (на открытой воде), современном пятиборье, регби, парусном спорте, пулевой стрельбе, спортивном скалолазании, серфинге, настольном теннисе, большом теннисе и триатлоне.

Незначительные коррективы внесены в квалификационные системы в академической гребле, плавании, бадминтоне, скейтбординге, таэквондо и борьбе.

Значительные изменения внесены в квалификацию в легкой атлетике, велоспорте (BMX Freestyle, BMX Racing и Mountain Bike), тяжелой атлетике, баскетболе и дзюдо.

Даты и места проведения квалификационных мероприятий определятся, учитывая текущую глобальную ситуацию. Эти даты будут подтверждены в установленном порядке соответствующими международными федерациями.

Полная информация по каждому виду спорта в соответствующей квалификационной системе также будет доступна на информационных ресурсах международных федераций.

XXXII Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Главные старты четырехлетия пройдут с 23 июля по 8 августа.-0-

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