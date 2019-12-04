МОК внес изменения в порядок выхода команд на церемонии открытия Олимпиады

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) изменил порядок выхода команд во время церемонии открытия Олимпиад. Такая информация содержится на сайте Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение было принято по итогам первого дня заседания Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне (Швейцария).

Команды из стран, которым предстоит принимать следующие Игры, как летние, так и зимние, теперь будут идти непосредственно перед представителями страны - организатора текущих главных стартов четырехлетия, традиционно закрывающих парад спортсменов. Это означает, что в Токио-2020 тремя последними командами в параде спортсменов будут США, Франция и Япония соответственно.

Сборная беженцев, которая ранее выходила на парад предпоследней, на Играх в Японии, будет идти сразу после делегации Греции. Спортсмены этой страны по традиции открывают парад в знак признания заслуг перед международным олимпийским движением.

Как отметили представители МОК, комментируя данное решение, целью изменений является повышение внимания к будущим странам - организаторам Игр. Заседание Исполкома МОК продлится до 5 декабря включительно.-0-