МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома принял решение внести изменения в протокол проведения парада сборных во время церемонии открытия Игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК Беларуси.

Флаг своей страны должны нести спортсмены обоих полов. Впервые эта практика будет применена во время Олимпийских игр в Токио. "Мы приняли такое решение", - сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Глава МОК отметил высокую готовность Токио к предстоящим стартам. "Все соревновательные объекты построены. В Японии 4,5 млн билетов продано, при этом на их приобретение поступило более 80 млн запросов. Мы видим энтузиазм, который вызывают Олимпийские игры у жителей Японии", - сказал он.

Оргкомитет предстоящих главных стартов четырехлетия сделал доклад о ходе подготовки к Играм. Ранее окончательно был утвержден маршрут марафона в Саппоро, избран мэр Олимпийской деревни. Им стал Сабуро Кавабучи.

На исполкоме МОК также были сделаны доклады по подготовке Игр в Пекине, Париже, Картине-д'Ампеццо и Лос-Анджелесе.

МОК объявил, что летние и зимние Олимпийские игры будут способствовать улучшению климата: планируется создать "Олимпийский лес", который внесет вклад в поддерживаемый ООН проект "Великая зеленая стена" в Африке. Принято решение о проведении очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 2023 года в индийском Мумбае. Томас Бах пояснил, что сессия будет приурочена к годовщине независимости Индии. -0-