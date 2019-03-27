МОК восстановил статус тяжелой атлетики в программе ОИ-2024

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне (Швейцария) снял статус условного включения тяжелой атлетики в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Исполком МОК отметил положительные шаги, предпринятые за последние 18 месяцев Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) для усиления своей антидопинговой программы, и признал, что эти изменения стабильны благодаря чистоте этого вида спорта. Данные меры включают недавно разработанную систему квалификаций спортсменов на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

Учитывая всестороннюю работу, проделанную IWF, исполком МОК принял решение о снятии статуса условного включения тяжелой атлетики в программу XXXIII летних Олимпийских игр при условии окончательного оформления соглашения с Независимой организацией допинг-тестирования (ITA) и подтверждения успешной передачи ключевых направлений антидопинговой программы IWF в ITA. Как только это будет выполнено, решение исполкома МОК немедленно вступит в силу, в противном случае статус тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр - 2024 будет пересмотрен на заседании Исполкома МОК в июне 2019 года.

В качестве одной из реформ IWF также приняла решение о сокращении олимпийских квот на Игры 2020 года в Токио в отношении сборных стран с большим числом допинговых историй. В итоге, сборная Беларуси по тяжелой атлетике получит только две квоты, как и еще четыре страны - Азербайджан, Армения, Казахстан и Россия.-0-