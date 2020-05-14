МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) выделит $800 млн для преодоления последствий пандемии коронавируса и переноса на 2021 год Олимпиады в Токио. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на видеоконференции по итогам заседания исполкома организации, сообщает ТАСС.

"Мы обсуждали сегодня вопрос того, как пандемия повлияла на финансовое положение олимпийского движения. Сейчас непросто просчитать все последствия, планировать в сложившихся обстоятельствах сложно, поскольку никто не знает, как будет выглядеть мир завтра, - сказал Бах. - Но исполком МОК сегодня утвердил пакет поддержки, который составит до $800 миллионов. Они будут направлены на преодоление последствий коронавируса", - заявил Томас Бах.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса главные старты четырехлетия перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее японские деловые СМИ со ссылкой на источники в оргкомитете Олимпиады оценивали потери от переноса турнира как минимум в $2,7 млрд. Как следствие, общие расходы на организацию Игр могут превысить $30 млрд. Также сообщалось о том, что МОК уже внес свой вклад в проведение Олимпиады, который составляет, по различным оценкам, $1,3 млрд.-0-