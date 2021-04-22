МОК запрещает политические протесты во время Олимпийских игр

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) полностью поддержал рекомендации комиссии спортсменов в отношении "правила 50" Олимпийской хартии, касающегося запрета политических протестов на Олимпийских играх. Такая информация размещена на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

Изучение мнения началось в июне 2020 года, в нем приняли участие более 3500 спортсменов, представляющих 185 различных Национальных олимпийских комитетов. МОК очень обеспокоен риском политизации спортсменов и риском того, что атлеты могут подвергнуться внешнему давлению. Важно защитить их от возможных последствий того, что они окажутся в положении, когда их могут вынудить занять публичную позицию по тому или иному внутреннему или международному вопросу, независимо от их убеждений. В таких случаях политический нейтралитет Олимпийских игр является способом защиты спортсменов от политического вмешательства.

Большинство участников опроса не сочли уместным для спортсменов выражать свои индивидуальные взгляды во время церемонии открытия, на трибуне или на игровом поле. Респонденты считают целесообразным, чтобы спортсмены демонстрировали или выражали свои индивидуальные взгляды в СМИ, на пресс-конференциях и в микст-зонах. "Правило 50" Олимпийской хартии гласит: "Никакие демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах, площадках или других территориях". Это правило направлено на то, чтобы на Олимпийских играх основное внимание уделялось выступлениям спортсменов, спорту, единству и универсальности.-0-