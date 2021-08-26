Молдавский "Шериф" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тираспольского "Шерифа" впервые пробились в групповой этап Лиги чемпионов. До этого молдавские клубы еще ни разу не добивались такого успеха, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В нокаут-раунде чемпион Молдовы по сумме двух поединков оказался сильнее хорватского "Динамо" - в Тирасполе "Шериф" победил с крупным счетом 3:0, а в Загребе сыграл вничью - 0:0. Тираспольский клуб тренирует бывший наставник солигорского "Шахтера" украинский специалист Юрий Вернидуб.





Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" после гостевой виктории над футболистами "Монако" (1:0) в первом тайме встречи в Харькове уступал 0:2. Во второй половине хозяева сократили разрыв до минимума, а в дополнительное время сравняли счет (2:2) и по сумме двух игр пробились в групповой этап чемпионской Лиги.





Австрийский "Зальцбург" дважды переиграл датский "Брондбю" с одинаковым результатом 2:1.





Ранее через квалификацию в групповую стадию ЛЧ прошли шведский "Мальме", португальская "Бенфика" из Лиссабона и швейцарский "Янг Бойз" из Берна.





Без участия в квалификационном этапе в групповом раунде главного континентального турнира сыграют испанские "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севилья", "Вильярреал", английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" (Лондон), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург", итальянские "Интер" (Милан), "Милан", "Аталанта" (Бергамо), "Ювентус" (Турин), французские "Лилль", "Пари Сен-Жермен", португальские "Спортинг" (Лиссабон), "Порту", российский "Зенит" (Санкт-Петербург), бельгийский "Брюгге", украинское "Динамо" (Киев), нидерландский "Аякс" (Амстердам) и турецкий "Бешикташ" (Стамбул).





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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня вечером в Стамбуле, а сами матчи пройдут с 14 сентября по 8 декабря. Плей-офф стартует 15 февраля 2022 года, решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-